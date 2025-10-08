Querelle sui biglietti del Colosseo: arriva la sentenza del Tar del Lazio

Con una nuova sentenza il Tar del Lazio mette la parola fine alla querelle tra un gruppo di una decina di operatori turistici e l'Ente Parco Archeologico del Colosseo. L’argomento era stato la pubblicazione dell’avviso rivolto agli operatori per essere inseriti in un apposito elenco di soggetti accreditati all'acquisto dei biglietti di accesso al famoso monumento.
Tra le contestazioni mosse c’erano l’inadeguatezza dei requisiti previsti dall'avviso, la mancata considerazione del diverso livello qualitativo dei servizi offerti e soprattutto l'abuso di posizione dominante del Parco Archeologico.
Chiara la sentenza del Tar che ha definito “i criteri adottati del tutto ragionevoli e non contraddittori, nonché inesistente il presunto abuso di posizione dominante del Parco”.
Roberto Saoncella