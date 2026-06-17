Rail Europe amplia l’offerta in Italia con Campania Express

Rail Europe amplia la propria offerta ferroviaria in Italia con l’integrazione di Campania Express, mettendo a disposizione dei professionisti del turismo e dei partner collegati tramite API un’ulteriore opzione ferroviaria per raggiungere alcune delle destinazioni più visitate del Sud Italia tramite il servizio che opera sulla storica linea ferroviaria Circumvesuviana.

I collegamenti prenotabili

Campania Express consente ai professionisti del turismo di prenotare collegamenti ferroviari tra Napoli e alcuni dei principali poli turistici della regione, tra cui: Napoli–Pompei, Napoli–Ercolano, Napoli–Vico Equense, Napoli–Sorrento.

Il servizio ferma nelle stazioni di Napoli Porta Nolana, Napoli Piazza Garibaldi, Ercolano Scavi-Vesuvio, Pompei Scavi-Villa dei Misteri, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Sorrento.

Pensato specificamente per i viaggiatori leisure, Campania Express offre posti a sedere prenotati, aria condizionata e spazi dedicati ai bagagli, con il vantaggio di avere un numero inferiore di fermate intermedie rispetto ai normali servizi locali sulla stessa tratta.

“Il Sud Italia continua ad attrarre viaggiatori da tutto il mondo grazie alla sua combinazione unica di storia, cultura, gastronomia e paesaggi costieri”, ha dichiarato Robert From, chief growth officer di Rail Europe, “integrando Campania Express nel nostro portafoglio e rendendolo disponibile sia attraverso la nostra piattaforma per le agenzie sia tramite API, offriamo ai nostri partner internazionali un’ulteriore soluzione per collegare i viaggiatori ad alcune delle destinazioni più richieste della Campania”.