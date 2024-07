RateHawk: aumentano in adv le richieste per le mete asiatiche

Aumenta l’interesse degli italiani per le mete asiatiche. L’analisi è quella di RateHawk, sistema online per la prenotazione di strutture ricettive per professionisti del turismo, che segnala come l’incremento più notevole di richieste in agenzia da parte di turisti italiani riguardi le mete asiatiche: Indonesia, Thailandia, Giappone e Singapore. Insieme rappresentano una quota del 10% sul totale prenotazioni.

In generale, però, i nostri connazionali che si recano in agenzia preferiscono mete a lungo raggio; le prenotazioni di soggiorni in Usa, Asia e America Latina per i mesi estivi del 2024 stanno infatti aumentando più velocemente rispetto a quelle per i Paesi europei.

Agli Usa spetta una prenotazione su cinque tra quelle acquistate dalle agenzie di viaggi italiane, rappresentando così il 20% delle prenotazioni totali.

In aumento tra gli italiani anche l’interesse per le mete costiere dell’America Latina; in particolare, le prenotazioni alberghiere in Messico sono cresciute del doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.