RateHawk festeggia 10 anni di attività e rilancia su IA agentica e nuovi prodotti

RateHawk, piattaforma online b2b per la prenotazione di hotel, biglietti aerei e transfer, celebra 10 anni di attività. Nella nota stampa rilasciata per l’occasione la società dichiara di volersi espandere ulteriormente come “fornitore API per i principali operatori del settore turistico, continuando al contempo a sostenere le agenzie di viaggi con il lancio di nuovi prodotti che contribuiranno alla crescita della loro attività”.

A oggi RateHawk offre accesso a 3,2 milioni di strutture ricettive provenienti da oltre 250mila hotel con contratti diretti e 350 fornitori globali, oltre a voli di più di 400 compagnie aeree, transfer in oltre 150 Paesi, biglietti ferroviari e autonoleggi. Nel 2025, fanno sapere dall’azienda, il valore netto delle prenotazioni annuali di RateHawk è cresciuto del 40% rispetto al 2024, mentre il numero di prenotazioni ha registrato un aumento globale del 43%.

In particolare, sintetizzando la strategia per il decennio a venire, ReteHawk dichiara che farà leva “sulla sinergia tra i flussi retail e quelli API, entrambi potenziati da un'ampia offerta e da tecnologie sviluppate internamente”.

Ampliamento dell’offerta

Per sostenere la crescita dell'API e instaurare partnership a lungo termine, l’azienda si concentrerà sull'espansione della propria offerta e sul miglioramento della tecnologia in termini di velocità e stabilità. Nell'ambito di questa strategia, RateHawk sta inoltre destinando risorse dedicate all'interno di team locali per supportare lo sviluppo dell'API.

Inoltre, l’azienda vuole rispondere alla crescente domanda del mercato per soluzioni più personalizzate, maggiori flessibilità e automazione, nonché una gamma più ampia di metodi di pagamento, nonché l’interesse per il prodotto assicurativo.

Astrid Kastberg, managing director ReteHawk, ha commentato: “Continueremo a espandere il nostro approccio basato sulla flessibilità, a lanciare infrastrutture e soluzioni di pagamento specifiche in base alla zona, nonché a investire nei talenti locali. Pianifichiamo anche di introdurre nuovi prodotti, a partire dall'assicurazione, e di continuare a sviluppare funzionalità come lo strumento Preventivi (Selezioni), che aiuta i partner ad aumentare le conversioni di prenotazioni tramite un template automatizzato per la vendita delle offerte”.

Gli investimenti sull’Intelligenza Artificiale

Al fine di snellire il più possibile il processo di prenotazione, l'azienda sta effettuando investimenti importanti in tecnologie basate sull'IA, tra cui la ricerca intelligente e un sistema di consigli e raccomandazioni. Per quanto riguarda l'assistenza clienti, adesso gli strumenti di IA agentica sono in grado di classificare e gestire circa il 50% delle richieste di routine, velocizzando così i tempi di risposta e consentendo al team di dedicarsi maggiormente a problematiche più complesse.

L’azienda sta inoltre applicando l’intelligenza artificiale ad altre aree, come il miglioramento dell’offerta, la localizzazione dei contenuti e l’individuazione di potenziali criticità nelle prenotazioni. Queste iniziative contribuiscono a ridurre gli errori, aumentare l’efficienza e portare nuovi prodotti e servizi sul mercato più rapidamente.

Il commento del ceo per l’anniversario

“Abbiamo lanciato RateHawk nel 2016 come un esperimento. In un momento in cui la crescita delle prenotazioni individuali generava incertezza sul futuro degli agenti di viaggio, noi eravamo convinti che una solida competenza nel settore sarebbe rimasta molto richiesta, ma che il settore avesse bisogno di strumenti migliori, di tecnologie più avanzate e di un’esperienza utente più intuitiva”, spiega Felix Shpilman, presidente e ceo di Emerging Travel Group, società capogruppo di RateHawk. “Ci siamo assunti il rischio e abbiamo applicato la nostra pregressa esperienza nel b2c per creare una piattaforma b2b basata su una tecnologia robusta, una vasta offerta e una ux eccellente. Questo approccio si è rivelato efficace: oggi RateHawk è utilizzata in oltre 120 mercati da più di 110mila professionisti del settore, comprese le Ota, le piattaforme di travel tech, i tour operator e le agenzie retail più importanti. La loro fiducia conferma che stiamo andando nella direzione giusta”.