RateHawk stila la classifica delle destinazioni natalizie più prenotate dagli europei

In Europa vincono Francia, Spagna, Regno Unito, Italia e Germania. Extra Ue le mete più gettonate sono invece sono Stati Uniti, Thailandia, Emirati Arabi Uniti, Giappone e Messico. Queste le due classifiche stilate da ReteHawk, piattaforma b2b per la prenotazione di hotel, voli e trasferimenti, che ha presentato le tendenze dei viaggi natalizi degli europei sulla base delle prenotazioni alberghiere dal 22 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026.

Le destinazioni europee rappresentano il 35% delle prenotazioni totali effettuate dalle agenzie con sede nello stesso continente. Al di fuori delle grandi capitali, le mete più richieste includono Monaco di Baviera, Francoforte, Strasburgo, Salisburgo, Colmar e Bordeaux.

Non si placa il desiderio di mete lontane

Per i turisti europei che hanno deciso di uscire dal continente, il valore medio delle transazioni per le prenotazioni alberghiere è pari a 1.487 euro, con una durata media dei soggiorni di quattro notti. In particolare, per il periodo delle festività RateHawk registra una forte crescita dell'interesse verso città come New York e Orlando.

Un’altra destinazione a lungo raggio molto apprezzata è la Thailandia, grazie anche alla spinta dei nuovi voli diretti dai Paesi europei verso Bangkok e Phuket, introdotti da compagnie aeree come Air France e Norse Atlantic.

Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano un’altra scelta popolare per chi cerca una fuga al sole, in particolare tra i viaggiatori provenienti da Regno Unito, Italia e Spagna. Dubai e Abu Dhabi sono le città col maggior numero di prenotazioni.

Il Giappone chiude quest’anno di prenotazioni con una crescita del 188% delle prenotazioni alberghiere effettuate tramite RateHawk rispetto allo scorso Natale. Sebbene le mete preferite rimangano Tokyo, Kyoto e Osaka, i turisti andranno anche alla scoperta di località più tranquille, tra cui Kanazawa, nota per la gastronomia invernale, le terme di Hakone e l'illuminazione invernale di Matsumoto. Le aree montane del Giappone, come Hokkaido, stanno inoltre diventando sempre più popolari per le vacanze sulla neve.

