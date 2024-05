Rent-a car: 1,5 miliardi di fatturato in Italia grazie al turismo

L’autonoleggio a breve termine piace sempre più al turismo italiano. Nel presentare il 23° rapporto Aniasa, il presidente Alberto Viano ha rilevato che la formula preferita per raggiungere l’80% delle attrazioni incluse nei pacchetti di viaggio, oggi, è proprio questa.

“Lo scorso anno il rent-a-car in Italia ha generato complessivamente un fatturato di 1,5 miliardi di euro - evidenzia Viano - grazie a 4,3 milioni di noleggi (+18% sul 2022) in funzione dei quali sono state generate 36 milioni di giornate di uso d’auto (+14%): una crescita robusta, seppur non ai livelli pre-Covid”.

Il noleggio a breve termine risulta però non sufficientemente supportato e i suoi volumi, nonostante la crescita dello scorso anno e i segnali positivi del 2024 (fatturato +7%, numero noleggi +5%, immatricolazioni +92%), rischiano di rimanere al di sotto delle aspettative nei prossimi mesi.

La Pasqua infatti, periodo di forte traino, è caduta quest’anno nel primo trimestre di rilevamenti, mentre gli incentivi del Governo sono rimasti in sospeso. Complessivamente la flotta di auto e veicoli commerciali leggeri ha raggiunto in Italia 1,3 milioni di unità, garantendo il 30% delle immatricolazioni nazionali (+33% veicoli green).