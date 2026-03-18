Roundtrip, Lorenzo Conserva nuovo ingresso nel team di sviluppo Europa

Roundtrip, piattaforma all-in-one per la gestione dei viaggi d’affari, parte di Emerging Travel Group, ha annunciato una nuova nomina: Lorenzo Conserva entra in azienda con il ruolo di head of business development for Southern and Western Europe.

Lorenzo Conserva guiderà, quindi, il team commerciale con l’obiettivo di sostenere la crescita del business e consolidare la quota di mercato dell’azienda. Porta con sé oltre 10 anni di esperienza nel settore b2b (Deliveroo Italia e Belgio).

Annunciando la nomina, Sergiu Les, Managing Director di Roundtrip, ha dichiarato: “Nel corso dei suoi tre anni di attività, Roundtrip ha registrato riscontri molto positivi in diversi mercati europei, con un product-market fit particolarmente forte in Italia e Germania. Ora vogliamo costruire su questo slancio e l’esperienza di Lorenzo ci aiuterà a farlo. Siamo entusiasti di accoglierlo nel team e guardiamo con fiducia all’ulteriore espansione della nostra presenza sul mercato”.

Roundtrip è stata lanciata nell’estate del 2022. Oggi la piattaforma è utilizzata da oltre 5.000 partner per organizzare trasferte e prenotare servizi di viaggio all’interno di un unico sistema. La piattaforma consente di accedere a un catalogo di oltre 3,2 milioni di strutture ricettive, di cui 250mila con contratto diretto. Offre inoltre biglietti aerei di oltre 400 compagnie, transfer in 150 Paesi, servizi di autonoleggio, prenotazioni private e personalizzate, prenotazioni di gruppo e altri servizi legati al viaggio.