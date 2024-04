Ryanair e le agenzie, le reazioni di Fiavet e Aiav al procedimento Antitrust

“È un provvedimento che attendevamo, essendo convinti della correttezza di quanto abbiamo denunciato alle autorità competenti”. Reagisce così il presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi, all’avvio da parte dell’Antitrust del procedimento cautelare urgente nei confronti di Ryanair.

“I tempi ordinari del procedimento, molto complesso – precisa Ciminnisi in una nota -, non avrebbero consentito di salvaguardare i diritti degli agenti di viaggio per la prossima stagione estiva e per tutto il corrente anno. La misura cautelare, invece, consente una risposta immediata ed efficace e dimostra che c’è fondatezza nelle contestazioni mosse”.

Soddisfazione anche per Aiav. Per il presidente, Fulvio Avataneo, “è un giorno importante nel percorso, che ci porterà a ristabilire un rapporto più equilibrato tra gli attori della filiera turistica, ridimensionando lo strapotere dei big-player che in passato hanno dettato unilateralmente le regole del gioco. Un risultato - continua -, che dimostra il valore e la forza di una collaborazione proficua e sinergica tra associazioni che hanno lo stesso obiettivo: la tutela dei diritti delle agenzie di viaggi”.