Sandals fra Ambassador e nuove aperture: le novità a TTG

Il programma Sandals Ambassador e i nuovi investimenti nei resort ‘Sandals 2.0’, nonché l’accelerazione dei piani nei prossimi cinque anni per l’espansione del brand Beaches Resorts, dedicato alle famiglie, con lo sviluppo di un nuovo Beaches a Barbados, un Beaches a Exuma (Bahamas) e un Beaches Runaway Bay in Giamaica, oltre al nuovo Treasure Beach Village in arrivo a Beaches Turks e Caicos nella primavera del 2026.

Sono queste le principali novità con cui Sandals Resort International si presenta a TTG Travel Experience 2025. “TTG Travel Experience rappresenta per noi un appuntamento imprescindibile – sottolinea Christian Casagrande, in rappresentanza di Sandals Resorts quale sales manager for Southern Europe presso Unique Vacations UK Ltd – un’occasione strategica di confronto con i partner commerciali e di presentazione dei risultati raggiunti, oltre che delle novità di prodotto e delle strategie future sui mercati europei e, in particolare, su quello italiano”.

Per quanto riguarda il programma Ambassador, che vede l’Italia come Paese pilota del progetto, in autunno e inverno saranno organizzati due fam trip multidestinazione dedicati, per dare l’opportunità agli agenti di visitare più resort e più isole caraibiche, arricchendo così la propria expertise e la capacità di consulenza verso i clienti finali.

Parallelamente, prosegue il piano di formazione continua, sia in modalità online, sia in presenza, rivolte ad agenzie di viaggi e tour operator. Con questi ultimi si rafforza, inoltre, l’impegno congiunto nella promozione verso il cliente finale, anche in collaborazione con gli enti del turismo caraibici.

Sul fronte prodotto “siamo ottimisti e positivi – dice Casagrande –. Stiamo investendo e continuiamo a innovare, poiché intravediamo un potenziale di crescita soprattutto nel segmento delle vacanze all-inclusive di qualità. Ci stiamo concentrando sui nostri nuovi resort Sandals 2.0, tra cui il nuovissimo Sandals Saint Vincent and the Grenadines, così come il Sandals Dunn's River in Giamaica e il Sandals Royal Curaçao, oltre ad altri resort chiave per il mercato italiano come il Sandals Grande Antigua, il Sandals Negril in Giamaica e il Sandals Royal Bahamian a Nassau, Bahamas”.

I dati sull’Italia

Il mercato italiano conferma la sua solidità, con prenotazioni in aumento del 25% tra giugno e agosto 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. La tariffa media giornaliera di soggiorno resta stabile e significativamente superiore ai livelli pre-pandemici. Cresce la domanda di prenotazioni last minute, con partenze entro 60 giorni, mentre la durata media dei soggiorni è aumentata di circa il 5%, in linea con le nuove abitudini di viaggio degli italiani. Tra le destinazioni più amate, le Bahamas guidano le preferenze: il 30% degli italiani ha scelto il Sandals Royal Bahamian nell’estate 2025. Ottime performance anche per Barbados, con un incremento del 50% rispetto allo stesso periodo del 2024.

“Il mercato italiano è estremamente importante per Sandals and Beaches Resorts – conclude Casagrande – e, sebbene non sia attualmente il principale mercato europeo di riferimento, puntiamo a far crescere il business nella regione nei prossimi anni, grazie soprattutto al supporto delle agenzie di viaggi e dei tour operator partner”.