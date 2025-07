Sono stati selezionati i primi 15 Sandals Ambassador, i nuovi volti del programma di fidelizzazione firmato Sandals Resorts International, gruppo leader nel settore dell’ospitalità di lusso ai Caraibi. Il programma lanciato nell’aprile 2025 in Italia, mercato che ha fatto da apripista ad un’iniziativa che avrà rilevanza e diffusione europea in futuro, è nato con una visione chiara e ambiziosa: quella di formare un gruppo selezionato di professionisti, capaci di andare oltre il ruolo tradizionale di venditori per diventare veri e propri ambasciatori del marchio. Figure in grado di rappresentare Sandals come specialisti del prodotto, con una conoscenza profonda dell’offerta e una narrazione autentica delle esperienze nei Caraibi.

I primi Ambassador sono: Claudio Benedetti – West Coast Viaggi, Viareggio; Sara Zappa – Ankiroa Viaggi, Roma; Gabriel Provenzano – Banfield Travel, Poggio a Caiano (PO); Valentina Filippini – Il Mondo Capovolto Viaggi, Genova; Marco Losi – Maracaibo Viaggi e Vacanze, Piacenza; Natalie Vogt – BSK Travel [Benetti Viaggi], Como; Carmine Pagnano – Gecotour sas di Carmine Pagnano & C, Napoli; Fabiana Raffani – Avventure Esotiche Srl, Aprilia (LT); Barbara Montuori – Viaggiatori e... Ostia, Ostia (RM); Sandro Cristanini – Cristanini Viaggi, Novara; Maria Preziosa Corvino – Terre Preziose, Casal di Principe (NA); Giorgia Guadagni – Futuradria Srl, Bologna; Onofrio Claudio Dambrosio – I Viaggi di Claudio, Altamura (BA); Emanuele Marzano – Partenze in Corso, Napoli; Luca Marescia – Roncalli Viaggi, Bergamo.

“Questo progetto rappresenta un riconoscimento importante per un mercato, quello italiano, che da anni si distingue per il suo dinamismo, la qualità dei professionisti coinvolti e l’eccezionale fiducia dimostrata nei confronti del nostro brand - spiega Christian Casagrande, sales manager Southern Europe di Sandals Resorts International -. L’Italia si è rivelata terreno fertile per Sandals Resorts, grazie a una rete solida di partner fidelizzati, a una reputazione costruita nel tempo e ad una sensibilità commerciale che valorizza appieno l’unicità dell’esperienza che offriamo nei Caraibi. È per questo che proprio da qui abbiamo scelto di partire, aprendo la strada a un programma che avrà respiro europeo”.

I professionisti scelti avranno accesso ad una serie di vantaggi, pensati per rafforzare la conoscenza del prodotto e supportare la comunicazione in agenzia. Ogni Ambassador riceverà materiale personalizzato per il punto vendita, come roll-up, vetrofanie e altri strumenti atti a rafforzare la presenza di Sandals in agenzia. Sarà inoltre garantito un percorso di formazione continua, con il supporto diretto del team sales che rappresenta Sandals Resorts in Italia, per affinare competenze e aggiornarsi costantemente sull’offerta del brand.

Inoltre, l’accesso a contenuti digitali riservati, tra cui photogallery, video e materiali aggiornati, utili a comunicare in modo più efficace e coinvolgente con i propri clienti.

Il programma prevede anche momenti esclusivi di networking e confronto: nei prossimi mesi verrà, infatti, pianificato un evento dedicato agli Ambassador, realizzato con il coinvolgimento di enti del turismo, compagnie aeree e altri partner strategici.

Non mancheranno, infine, le occasioni di formazione esperienziale, grazie a due sessioni di Fam Trip previste tra l’autunno e l’inverno 2025, che offriranno agli Ambassador l’opportunità di vivere direttamente l’esperienza Sandals.