Sandals Resorts fidelizza le adv con il programma Sandals Ambassador

È online Sandals Ambassador, il nuovo programma di fidelizzazione degli agenti di viaggi firmato Sandals Resorts. L’intento è di selezionare, entro fine aprile, un vero e proprio team di 15 agenti di viaggi che diventeranno ambasciatori del brand e dei suoi plus. Si tratta di figure che avranno a disposizione numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di partecipare ad un fam trip per vivere in prima persona l’esperienza di soggiorno in un Sandals Resort, di ricevere materiale esclusivo per l’agenzia e avere un accesso a contenuti digitali dedicati, per una comunicazione efficace.

“Vogliamo premiare chi, in questi anni, con entusiasmo e impegno, ha permesso al nostro brand di essere riconosciuto a livello internazionale quale leader nel settore dell’ospitalità di lusso nei Caraibi - afferma Christian Casagrande, sales manager Southern Europe di Sandals Resorts International - e desideriamo quindi offrire agli agenti di viaggi la possibilità di distinguersi, per diventare esperti assoluti dei resort più esclusivi al mondo avendo anche a disposizione strumenti dedicati che permetteranno loro di aumentare le proprie vendite e valorizzare le competenze professionali”.

I 15 selezionati potranno anche prender parte a eventi esclusivi e verrà assicurata loro la giusta visibilità sui media di settore. Per diventare uno dei 15 Sandals Ambassador, bisogna inviare la domanda entro fine aprile 2025, compilando il modulo a questo link.