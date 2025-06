Apre Viva Miches by Wyndham, la nuova frontiera della Repubblica Dominicana

È stato lanciato in maniera ufficiale lo scorso 5 giugno il Viva Miches by Wyndham, l’ultima creatura di Viva Resorts, con il taglio del nastro da parte del Presidente della Repubblica Dominicana Luis Abinader.

Il resort apre le porte con 538 sistemazioni, 5 ristoranti di livello internazionale, intrattenimenti e formula all inclusive per un investimento iniziale di 80 milioni di dollari. In una seconda fase futura, si progetta di ampliare la capacità a 750 camere, portando l’investimento complessivo a 130 milioni di dollari.

“Abbiamo iniziato, 38 anni fa, la nostra storia in Repubblica Dominicana con uno spirito pionieristico. Quello stesso spirito che ci ha portati a scoprire località come Bayahibe, ci ha condotti con entusiasmo a Miches, riaffermando la nostra promessa di offrire le spiagge migliori, con l’allegria e l’ospitalità che ci caratterizza - ha dichiarato Ettore Colussi, fondatore e presidente della catena alberghiera -. Viva Resorts è un vero ambasciatore della Repubblica Dominicana nel mondo. Diffondiamo con orgoglio l’identità della natura, della cultura e dello spirito dominicano. Con questo sesto hotel nel Paese, testimoniamo la fiducia che nutriamo nel futuro della Repubblica Dominicana e di Miches”.

Il progetto si inserisce nell’ambito di una trasformazione regionale strategica, spinta da nuove infrastrutture pubbliche che migliorano gli accessi e garantiscono servizi essenziali per consolidare Miches come nuovo polo turistico. Il design del resort è stato firmato dallo studio Simples Arquitectura, secondo i criteri di integrazione paesaggistica e sostenibilità ambientale.

Infatti Viva Miches by Wyndham ribadisce l’impegno dell’azienda nei confronti della sostenibilità: il resort aderisce al programma Wyndham Green, che promuove efficienza energetica, riduzione dell’uso di plastica, gestione responsabile dell’acqua, impiego di energie rinnovabili. Altrettanto importanti sono i legami con la comunità locale; Viva Resorts by Wyndham partecipa attivamente a Promiches, alleanza pubblico-privata orientata allo sviluppo sostenibile della destinazione. Alcune delle azioni congiunte riguardano la manutenzione e pulizia della via di accesso, il supporto attivo alla rete di artigiani locali, il sostegno a iniziative quali Protortuga, programma di protezione delle tartarughe marine.