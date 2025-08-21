Porti più belli del mondo, Palermo è terza

È il porto di Palermo l’approdo più bello d’Italia, terzo al mondo, unico italiano nella top ten dei dieci porti più belli del mondo, stilata da Allclear travel insurance, che ha analizzato 33 scali marittimi noti per i loro panorami e la storia.

Il primo posto se lo aggiudica il porto di Malta, il Valletta Cruise Port, già patrimonio dell'Unesco. Per il secondo posto ci si sposta in Argentina, nella Terra del fuoco, ad Ushuaia.

Medaglia di bronzo per lo scalo siciliano, che viene consigliato soprattutto al tramonto, per una visita suggestiva. Dietro Palermo, Svezia e Portogallo, ma anche Bahamas e Australia.

Chiude la lista dei migliori dieci, l'Ege Port in Turchia, vicino l’antica città di Efeso.