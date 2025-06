Svizzera: nuovo general manager per lo storico Cresta Palace Celerina

Riapre domani con un nuovo general manager e camere rinnovate il Cresta Palace Celerina, struttura Art Nouveau inaugurata nel 1906 e simbolo dell’ospitalità d’alta gamma dell’encave italiana dell’Engadina, in Svizzera.

Il nuovo general manager è Bardhyl Coli, che ha ricoperto ruoli dirigenziali sia in catene alberghiere internazionali che in strutture indipendenti. Recentemente ha guidato l’hotel Arosa Kulm come direttore generale e oggi porta la sua passione per l’ospitalità e l’eccellenza al Cresta Palace Celerina. “È l’amore per l’hôtellerie e il piacere di stare a contatto con le persone a rendere così speciale il mio lavoro - sostiene -. Incontri stimolanti, conversazioni appassionanti e ospiti soddisfatti: è questo ciò che mi dà energia ogni giorno”.