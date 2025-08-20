Malpensa, uomo appicca un incendio. Evacuato il Terminal 1

Momenti di paura questa mattina all’aeroporto di Malpensa. Un uomo in evidente stato di alterazione ha appiccato un incendio lanciando del liquido infiammabile sui desk dell’area di partenza del Terminal 1.

Intorno alle 11 nei pressi dei banchi 12-13 dell’area check-in un 26enne ha iniziato a inveire contro il personale. Dopo aver appiccato l’incendio ha impugnato un martello e si è scagliato contro i monitor che segnalano i voli in arrivo e in partenza.

Il terminal è stato evacuato per motivi di sicurezza, mentre la polizia ha allontanato l’uomo e l’intervento dei vigili del fuoco domava le fiamme.

Al momento, l’operatività del Terminal 1 di Malpensa è ripresa. Non si segnalano disagi per il traffico aereo.