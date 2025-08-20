W Hotels debutta nell’all inclusive con il W Punta Cana

“W Punta Cana segna un’evoluzione per W Hotels, che entra nel segmento all-inclusive con lo stesso spirito innovativo e l’energia magnetica che lo caratterizzano. Non si tratta di un semplice resort: è il marchio che si reinventa - spiega George Fleck , senior vice president e brand leader di W Hotels -. Punta Cana è il luogo perfetto per il debutto del marchio con il suo primo all-inclusive. W Punta Cana rivoluziona il modello tradizionale, offrendo lusso attraverso un design curato nei minimi dettagli, un servizio eccezionale ed esperienze che immergono gli ospiti nella cultura locale attraverso la lente di W Hotels. Gli ospiti troveranno tutti gli aspetti che amano del marchio – accesso privilegiato, un'atmosfera dinamica, il sound inconfondibile e un design vibrante – perfettamente integrati in questa nuova esperienza. Questo resort è la dimostrazione che l'all-inclusive può essere tutt’altro che scontato. Si tratta di creare storie che meritano di essere condivise, vivendo il momento e abbracciando il presente, in vero stile W Hotels.”

Il resort dispone di 340 camere e suite, ciascuna con una superficie a partire da 65 metri quadrati. Ogni camera è dotata di vasca da bagno e offre esclusivamente configurazioni con letto king-size, comprese le suite con due letti e le Oasis Mega Suite.

Questa caratteristica unica sull'isola offre ampi spazi, una vista mozzafiato sull'oceano e comfort e servizi di prima classe, tra cui il servizio in camera 24 ore su 24, un maxi bar esclusivo con snack dolci e salati e bevande rinfrescanti. Inoltre, 46 suite dispongono di esclusive piscine swim-up, mentre alcune suite selezionate hanno piscina privata di dimensioni standard.

Il W Punta Cana presenta un design contemporaneo ideato da Zanobia Arquitectura. La disposizione degli spazi comuni ricorda un villaggio vivace e creativo, con angoli di privacy; il resort offre una spiaggia di 400 metri abbinata al WET Deck, l'esclusivo deck del marchio, una piscina a sfioro di 80 metri, mentre la Chill Pool offre un'atmosfera serena per i momenti di relax, con un bar swim-up che offre spritz, spuntini salutari e numerosi lettini per rilassarsi e rigenerarsi.

Con 12 ristoranti, bar e lounge, il resort offre un viaggio culinario innovativo che incarna la filosofia gastronomica del marchio. Gli ospiti possono esplorare una varietà di sapori, da quelli multiculturali e asiatici a quelli dominicani e caraibici, il tutto in un'unica destinazione.