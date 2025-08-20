La Regione Sicilia: “Via tutti i tornelli e le staccionate dalle spiagge”

I concessionari dei lidi in Sicilia dovranno rimuovere tutti i tornelli e le staccionate e ovviamente non potranno esserne installati di nuovi.

Le regole sono contenute nella circolare dell’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, sul divieto di utilizzo di staccionate o altre strutture rigide sulla battigia o di tornelli e altri dispositivi che limitano o condizionano l’accesso alle aree di libero transito, come riporta ilsole24ore.com.

Le disposizioni arrivano dopo le polemiche nate sull’accesso alla spiaggia di Mondello dopo l’installazione di tornelli e recinzioni, motivata con la necessità di gestire il grande afflusso. La Regione ha dunque emanato le disposizioni per garantire il libero e gratuito accesso alla battigia e alle zone di transito.