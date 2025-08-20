Medsky Airways ottiene la certificazione Easa

Medsky Airways ha ottenuto la certificazione Easa (European Union Aviation Safety Agency), riconoscimento che attesta la piena conformità della compagnia ai più rigorosi standard europei di sicurezza e tutela ambientale.

Il vettore, rappresentato in Italia da Distal GSA, collega l’Italia alla Libia con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Malpensa verso Tripoli e Bengasi

“L’ottenimento della certificazione Easa rappresenta un passo importante per la compagnia e una garanzia ulteriore per i passeggeri italiani. Come Distal GSA Italia siamo orgogliosi di accompagnare Medsky Airways in questo percorso di crescita e consolidamento sul mercato italiano” dice Claudio Novembrini, sales & marketing manager di Distal GSA Italia.