Verona e Garda Veneto sold out a Ferragosto

Camere occupate al 96% e aumento ricavi a Verona e sul Garda Veneto nella settimana clou dell’anno, secondo i dati dell’Osservatorio Turistico Verona Garda e HBenchmark. Nella sola Verona, dal 9 al 16 agosto gli alberghi hanno consolidato un’occupazione all’80% e +3,2% sul 2024, con picchi al 95% i giorni 15 e 16 grazie all’afflusso di italiani, tedeschi, israeliani e olandesi.

Tra le principali nazionalità che popolano il lago d’estate, invece, regnano Germania, Italia, Regno Unito, Austria, Paesi Bassi, Francia e Polonia.

Qui, “l’occupazione media alberghiera registra il 91,8% e un ricavo in crescita, con il comparto camping stabile sopra il 93%” commenta Paolo Artelio, presidente Destination Verona Garda.

“Si è arrivati vicini al tutto esaurito, un trend che stiamo riscontrando nelle ultime stagioni. Ci reputiamo soddisfatti dei risultati che il turismo sul Lago di Garda Veneto sta producendo” conclude il presidente di Federalberghi Garda Veneto, Ivan De Beni.