Aeroitalia lancia voli da Comiso per Roma e Milano in continuità territoriale

Collegamenti giornalieri per Roma Fiumicino e, per la prima volta, anche per Milano Linate da Comiso. È il nuovo piano dei voli in continuità territoriale lanciati da Aeroitalia dall’aeroporto Pio La Torre, che prenderanno il via il prossimo 1 novembre e saranno operativi fino al 31 ottobre 2028.

Gli sconti previsti per bambini, studenti, pensionati e passeggeri che viaggiano per motivi di salute rendono l’offerta più vantaggiosa, mentre i neonati senza posto viaggeranno gratuitamente.

Tutti i biglietti saranno acquistabili esclusivamente tramite i canali diretti Aeroitalia – sito web, app e biglietterie aeroportuali.

Al momento sono disponibili i voli per la stagione invernale 2025/2026, mentre a breve saranno messi in vendita anche i collegamenti per la stagione estiva 2026.

Le tariffe includono, senza costi aggiuntivi, un bagaglio a mano piccolo, un bagaglio a mano da 10 kg e un bagaglio da stiva da 23 kg, oltre al check-in gratuito in aeroporto.