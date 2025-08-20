Prima crociera fluviale e marittima: il combinato Uniworld e Seabourn

Il primo itinerario di crociera che unisce il viaggio per mare a quello sui fiumi. Nasce dalla collaborazione di Uniworld Boutique River Cruises con Seabourn il primo viaggio ‘combinato’ per gli appassionati di navigazione e ha come teatro Venezia.

Il pacchetto fluviale e marittimo di 15 giorni si chiama ‘Venezia e il Mar Mediterraneo e si svolgerà in due date, il 5 luglio e il 30 agosto 2026.

La doppia crociera combina “Venezia e i Gioielli del Veneto” di Uniworld a bordo della Venezia con un viaggio di una settimana a bordo di Seabourn Quest da Venezia ad Atene. Dopo la crociera fluviale, gli ospiti saranno trasferiti in pullman privato alla Seabourn Quest.

“Unire crociere fluviali e oceaniche è una novità mondiale per il settore delle crociere di lusso e siamo entusiasti di offrire questa nuova opportunità a ospiti e agenti – spiega Chris Townson, amministratore delegato di Uniworld per Regno Unito ed Europa -.La nostra ricerca ci ha rivelato che c'è molta interazione tra gli ospiti di Uniworld e Seabourn: da qui l’idea del pacchetto combinato.”