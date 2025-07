“Noi abbiamo una caratteristica che hanno poche nazioni al mondo: tutti vogliono comunque venire in Italia”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha risposto ai cronisti sul tema dei dazi di Trump, a margine della conferenza stampa di presentazione del 25esimo Global Summit del World Travel & Tourism Council, che si terrà a Roma dal 28 al 30 settembre.

“A oggi - ha sottolineato - non abbiamo ancora certezze su quali saranno le determinazioni sui dazi. Evidentemente - ha aggiunto, come riporta ilsole24ore.com - i dazi non fanno bene a nessun settore, nemmeno a quello turistico”. L’Italia, però, ha un vantaggio: i turisti desiderano comunque visitarla “perché amano il nostro stile di vita, i nostri prodotti enogastronomici, le bellezze naturalistiche, i siti Unesco, i nostri borghi, i nostri cammini e il nostro turismo esperienziale”.

“Io - ha concluso - sono ottimista di natura, ma lo sono perché siamo l’Italia e siamo una grande nazione”.