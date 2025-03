Shopping tax free, Global Blue potenzia il Mobile Customer Care

Global Blue potenzia la sua soluzione di Mobile Customer Care. Un’operazione che vuole rendere l’esperienza del tax free shopping per i turisti internazionali ancora più fluida e accessibile.

Tre le novità principali: una user experience più intuitiva, una copertura linguistica ampliata e un migliore monitoraggio dello stato dei rimborsi.

Nel dettaglio, una maggiore evidenza nei pulsanti per le transazioni e di call-to-action aiuta gli shopper a capire quando e come compiere il passo successivo. La nuova funzione ‘Swipe and Go’ introduce slider con codici a barre migliorati per una convalida rapida delle transazioni, consentendo agli shopper di scorrere facilmente tra le proprie operazioni.

Inoltre, il Mobile Customer Care supporta ora 12 lingue, tra cui le nuove aggiunte francese, arabo e tedesco, rendendolo la soluzione con la copertura linguistica più completa nel mercato del Tax Free Shopping.

Un’interfaccia utente rinnovata offre, infine, ai viaggiatori una panoramica più chiara sullo stato del loro rimborso, con tutti i dettagli di pagamento visualizzabili a colpo d’occhio.