Migliorare il benessere delle persone in vacanza, incrementando l’indice di sportività. Nel webinar “Turismo sportivo ed esperienziale”, i cui contenuti resteranno disponibili per un mese anche nella sezione TTG Lab di ttgitalia.com, Decathlon ha presentato le sue formule ‘flexible rent’ per sviluppare un’innovativa offerta di fruizione dei territori insieme a tour operator, agenzie di viaggio, piattaforme travel, ma anche strutture ricettive e professionisti delle attività indoor e outddoor.

“Grazie alla disponibilità di 145 store in Italia e 1.700 a livello globale - ha spiegato Angela Maceri, business developer company per Decathlon Italia - forniamo ogni tipologia di prodotto sportivo, così come database di partner referenziati per proporre esperienze in loco, dando inoltre modo di allestire corner di rivendita nei punti più distanti dalle nostre strutture. Il tutto, coadiuvato da un servizio gratuito di comunicazione che utilizza ogni canale Decathlon (fra cui una newsletter da 11 milioni di contatti targhettizzati e invii push attraverso 4,5 milioni di app scaricate)”.

Che si scelga il noleggio per evitare problemi di stoccaggio o manutenzione, o si opti per l’acquisto agevolato a fine stagione, i prodotti sono sempre brandizzabili e gli allestimenti adattabili a richieste esclusive.