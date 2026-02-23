Stay with Us del Gruppo Nicolaus, concluso il percorso di formazione con le adv

Si è concluso il ciclo di incontri Stay with Us, il format ideato dal Gruppo Nicolaus per ripensare la formazione dedicata alle agenzie di viaggio in chiave relazionale ed esperienziale. Un progetto, sviluppato tra ottobre 2025 e gennaio 2026, che ha trasformato l’aggiornamento professionale in un percorso di confronto diretto e costruzione condivisa di scenari e opportunità di business.

“Portare gli agenti di viaggio direttamente in azienda, per far letteralmente conoscere loro le persone a cui fanno capo un indirizzo email o un telefono, è stata la diretta conseguenza di un intento preciso: creare le condizioni per un confronto reale e senza filtri, utile a migliorare concretamente strumenti, processi e supporto dedicati a un canale d’elezione e insostituibile come il trade”, commenta con soddisfazione Isabella Candelori, direttore commerciale trade Gruppo Nicolaus, “l’apertura della sede e il dialogo diretto con i nostri team hanno permesso di raccogliere stimoli operativi e indicazioni strategiche fondamentali per sviluppare insieme modelli di collaborazione sempre più efficaci”.

L’iniziativa ha previsto 12 appuntamenti della durata di 2 giorni ospitati presso la sede dell’azienda e ha coinvolto oltre 130 agenti di viaggio top partner provenienti da tutta Italia, invitati ad animare l’originalità del format, incentrato sulla full immersion nell’identità, nelle motivazioni e nei valori, nella storia e nelle scelte di business del Gruppo Nicolaus. Elemento di raccordo sono stati gli scambi diretti tra le persone: i professionisti di tutte le divisioni del Gruppo e gli agenti.

“Siamo un’azienda ad alto contenuto tecnologico, che ha anticipato i tempi anche per ciò che concerne l’uso dell’AI, ma proprio per questo abbiamo ben chiaro che dietro ogni risorsa hi-tech è fondamentale la componente umana: con questi appuntamenti abbiamo voluto ribadire che è insostituibile e che è profondamente fuorviante pensare che i nuovi orizzonti tecnologici creino un vantaggio competitivo eliminandola in molti ambiti. Portare da noi le persone che sono uno dei pilastri del nostro lavoro ha risposto, inoltre, al desiderio di far sperimentare loro il contesto in cui questa azienda è potuta diventare quello che è oggi anche grazie alla sua profonda relazione con un territorio che esprime eccellenza, competenze, dedizione professionale e forti connessioni: fattori chiave di Stay with Us”, ha concluso Candelori.