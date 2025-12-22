TTG Italia

New entry per il Gruppo Nicolaus, il Valtur Sardegna Eos Costa Rei

Gruppo Nicolaus rafforza l’offerta mare in una destinazione chiave come la Sardegna, con un colpo di mercato che porta nella programmazione estiva il resort Valtur Sardegna Eos Costa Rei: un’acquisizione volta ad arricchire il portfolio del gruppo con prodotti di qualità nell’area del Sud Italia.

Con questa acquisizione il Gruppo Nicolaus conferma la volontà di investire in Sardegna, attraverso i brand Valtur e Nicolaus Club, tramite progetti di lungo periodo, puntando su location iconiche, format innovativi e un posizionamento sempre più orientato alla qualità.

La new entry rafforza il ruolo del Gruppo Nicolaus di player di riferimento per la destinazione, grazie a oltre 3mila posti letto al giorno e di una rete di collegamenti aerei strutturata e capillare, con un’ampia disponibilità di posti, verso gli aeroporti di Olbia e Cagliari da Milano Malpensa, Bergamo, Linate, Verona, Torino, Bologna, Roma e Bari, affiancata da un’articolata offerta di trasferimenti su diverse tratte marittime.

“Con l’ingresso del Valtur Sardegna Eos Costa Rei accogliamo una struttura di grande valore, molto apprezzata dalla distribuzione e dai clienti, che si inserisce perfettamente nel nostro piano industriale che punta a plasmare progetti di ampio respiro, in cui ci sia un coinvolgimento diretto del Gruppo nella costruzione su più fronti dell’offerta per poter esprimere al meglio la nostra filosofia votata a un prodotto upper upscale. Questo resort ha tutte le caratteristiche per incarnarla al meglio sotto l’egida del brand Valtur e il mercato ha da subito salutato molto positivamente l’ingresso nella sua programmazione”, commenta Paola Coccarelli, direttrice prodotto del gruppo Nicolaus.

