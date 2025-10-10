Un nuovo linguaggio per una nuova idea di vacanza. Attraverso il magalogue “Valtur Winter 2025-2026”, evoluzione del catalogo di viaggio in magazine e ripensamento della filosofia del viaggiare, il love brand del Gruppo Nicolaus propone una programmazione finalizzata al recupero di spazi di libertà tanto fisici, quanto psicologici.

“Le sei destinazioni presentate all’interno - spiega Sara Prontera, chief communication & marketing officer Gruppo Nicolaus - offrono la possibilità di scoprire con una sensibilità completamente diversa Cervinia, le Maldive, Zanzibar, così come Sharm El Sheikh, Marsa Alam e Djerba. Al di là della cura estetica negli scatti fotografici e nella ricerca di una tattilità cartacea seducente, abbiamo infatti inserito contributi critici di figure esterne al mondo del turismo, grazie alle quali stimolare una consapevolezza più profonda relativa all’esigenza di disconnessone e rigenerazione del viaggiatore contemporaneo”.

Fra i collaboratori intervenuti a TTG Travel Experience per il lancio del magalogue, Emilio De Risi, autore del sito 21 Grammi di Turismo, Andrea Alesci, esperto di linguistica e responsabile del sito Linguetta, e Roberto Gentile, specialista in retail e cultura del brand.