Stoviaggio arriva alla terza stagione estiva. Partito come progetto speciale di Travel Expert, si è progressivamente affermato raddoppiando anno dopo anno la produzione.

“I dati sono positivi e oggi, alla terza stagione estiva, possiamo considerare Stoviaggio una realtà solida, complice l’insostituibile apporto di Giovanni Del Bianco che ha dato forma, forza e vita al progetto sin dall’inizio, introducendoci verso il mondo dei travel blogger – dice Luigi Porro, ceo e founder Travel Expert -. Stoviaggio è l’unico modello realmente integrato in cui travel blogger e agenti di viaggi lavorano fianco a fianco. Nessun altro ha scelto questa strada con lo stesso coraggio sistemico, specialmente alla luce delle diffidenze e dell’attrito culturale tra le due categorie. Con Stoviaggio abbiamo aperto una nuova stagione del turismo organizzato, perfettamente allineata ai trend della experience economy”.

La formula, inedita in Italia, si basa sulla sinergia tra due mondi che fino a poco tempo fa erano percepiti come antagonisti: travel blogger e agenti di viaggi. Un’idea semplice ma rivoluzionaria: il travel blogger porta la community, il linguaggio, l’ispirazione; l’agente di viaggio Travel Expert cuce addosso a quel pubblico un’esperienza autentica, concreta, realizzabile, da condividere con il travel blogger, che parte come accompagnatore.

“Stoviaggio – conclude Porro – dimostra che anche nel turismo organizzato le barriere possono diventare ponti: mettendo insieme visioni, linguaggi e competenze diverse, si creano esperienze di viaggio più inclusive, autentiche e capaci di parlare a una nuova generazione di viaggiatori”.