Come ormai quasi tutte le compagnie di crociera e una serie di compagnia aeree, anche Italo affida la connessione internet a Starlink e diventa la prima grande compagnia ferroviaria al mondo a dotare la flotta di treni di una connettività ultraveloce.

“Questo con Starlink rappresenta un accordo importante e strategico, che conferma il nostro impegno per migliorare l’esperienza di viaggio- dice Gianbattista La Rocca, amministratore delegato di Italo -. Siamo consapevoli di quanto oggi il mondo sia sempre connesso, per questo abbiamo deciso di investire per offrire ai viaggiatori questa possibilità. Siamo la prima grande compagnia ferroviaria di alta velocità al mondo a puntare su questa tecnologia”.

Dopo quasi un anno di test sui treni a 300 km/h, Starlink ha raggiunto velocità fino a oltre 400 Mpbs (megabit al secondo) e una bassa latenza di 25 ms (millisecondi). Tra i passeggeri che hanno utilizzato Starlink (sul treno su cui si stavano effettuando i test), l'85% si è dichiarato pienamente soddisfatto: su una scala di valutazione da 0 a 5, il 32,5% ha assegnato un punteggio di 4 e oltre il 51% ha assegnato un punteggio di 5, il punteggio massimo. Circa l'80% dei passeggeri ha anche valutato la propria esperienza di navigazione durante l'utilizzo di Starlink migliore rispetto al passato. Italo introdurrà Starlink sulla propria flotta a partire dalla metà del 2026, per concludere l'implementazione nel 2027.

Questo accordo rappresenta il primo passo di un progetto più ampio volto ad ampliare i servizi multimediali a bordo di Italo. Nel corso del 2026, le opzioni di intrattenimento a disposizione dei viaggiatori si amplieranno, consentendo loro di usufruire in modo rapido e sicuro di un'ampia gamma di prodotti e servizi innovativi grazie alla nuova connessione.