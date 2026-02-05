TTG Italia

Italo rinnova la collaborazione con Navitaire, società del gruppo Amadeus. L’accordo rappresenta una tappa importante, ampliando le potenzialità di retail attraverso la piattaforma New Skies®, con API all’avanguardia e tool di ottimizzazione dei prezzi.

Nell’ambito del rinnovo della partnership sono state sviluppate nuove funzionalità e altre sono in fase di progettazione per rendere il sistema sempre più flessibile e garantire una facile integrazione con altri vettori, nuovi prodotti e servizi aggiuntivi, il tutto con un time-to-market ridotto.

“Il rinnovo della nostra partnership con Navitaire ribadisce il nostro impegno a offrire esperienze di viaggio di livello mondiale - ha affermato Daniele Deligia, cio di Italo -. La capacità di Navitaire di personalizzare una tecnologia all’avanguardia per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri passeggeri è una testimonianza della forza della collaborazione. Insieme, stiamo plasmando il futuro dell’alta velocità ferroviaria in Italia e oltre.”

Maher Koubaa, managing director, Eemea, Amadeus aggiunge: “La nostra partnership rinnovata con Italo riflette la forza della nostra visione condivisa di un trasporto ferroviario moderno e orientato al cliente. Siamo orgogliosi di supportare la loro crescita con soluzioni innovative e dinamiche come il mercato che guidano. I passi avanti su misura che abbiamo sviluppato congiuntamente dimostrano come il pensiero digital-first possa reinventare l’esperienza ferroviaria”.

