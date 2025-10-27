Tomasi, Noleggiare: “Supereremo i 120 milioni di fatturato”

Soddisfazione per Franco Tomasi , che traccia il bilancio 2025 di Noleggiare, società oggi presente con 64 punti vendita in tutta Italia. “Chiuderemo l’anno con un fatturato rent-a-car superiore ai 120 milioni di euro, in crescita del 20% sul 2024” spiega l’ad, sottolineando il peso crescente del canale turistico e trade, che oggi vale il 16% del totale.

A trainare la crescita è la clientela straniera, soprattutto da Stati Uniti, Sud America e Cina, con forte richiesta di vetture premium ed elettriche. La flotta raggiungerà 13.000 veicoli nel 2026, di cui 650 full electric, mentre il network si amplia con nuove aperture a Trapani, Trieste Aeroporto, Bari Stazione e Linate, ora all’interno dell’aeroporto. Tra le novità anche la partnership con Trenitalia e l’integrazione dei pagamenti digitali Stripe per rendere il processo più rapido e trasparente. “Abbiamo scelto di non competere sul prezzo, ma sulla disponibilità e qualità del prodotto – conclude Tomasi – ed è la nostra strategia vincente”.