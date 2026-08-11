Torna a crescere il costo del jet fuel a luglio

Torna a salire a luglio il prezzo del jet fuel, che secondo i dati Iata forniti da Fto tocca nel mese una media per tonnellata metrica pari a 1.128,35 dollari. Rispetto al mese di giugno, il dato registra un incremento di 99,95 dollari pari al +9,72%, mentre il confronto con luglio 2025 evidenzia un incremento di 400,15 dollari, pari al +54,95%.
Fto segnala quindi un’inversione di tendenza rispetto a maggio e giugno 2026.
Nei due mesi erano infatti stati registrati cali significativi nel costo del carburante per aerei, legati al progressivo rientro delle tensioni per il conflitto in Iran. Luglio invece torna a salire e riporta i livelli su valori decisamente superiori rispetto al 2025.