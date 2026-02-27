Tornano dal 2 marzo le Welcome Travel Weeks

Iniziano lunedì 2 marzo le Travel Weeks, l’appuntamento che ogni anno Welcome Travel Group dedica alle agenzie affiliate Welcome e Geo e che coinvolge i partner commerciali del network.

Si tratta di 4 settimane di iniziative pensate per valorizzare la domanda di qualità e intercettare in modo strutturato l’advance booking sia per la stagione estiva sia per quella invernale.

L’iniziativa garantisce ai clienti offerte dedicate, tra cui sconti speciali sulle prenotazioni effettuate durante le settimane di attivazione della campagna, con l’obiettivo di stimolare una scelta anticipata e consapevole. In questa edizione, accanto alla leva promozionale, sono previsti anche gift dedicati, modulati in base al fornitore e alla tipologia di viaggio.

Parallelamente, le agenzie Welcome e Geo potranno beneficiare di condizioni economiche particolarmente favorevoli, applicate direttamente alle prenotazioni confermate nell’arco della campagna.

L’operazione è supportata da un piano di marketing integrato e strutturato su tutti i touchpoint del network.