L’esperienza sul campo come strumento strategico per approfondire il prodotto, potenziare il posizionamento dei partner e costruire nuove opportunità commerciali. Parte da questo assunto il nuovo format di programmi di viaggio che Welcome Travel Group dedica alle agenzie Welcome e Geo e che si declina in due tematiche, ‘Feel The World’ e ‘Feel The Sea’.

“Rinnoviamo il nostro impegno nello sviluppo di iniziative ad alto valore aggiunto dedicate alle agenzie del network - commenta Laura Antonioli, responsabile marketing & comunicazione di Welcome Travel Group -. Crediamo fortemente nella formazione esperienziale, nella qualità delle relazioni con i nostri partner commerciali e in una conoscenza sempre più approfondita dei prodotti come leve strategiche per supportare la competitività delle agenzie in un mercato in continua evoluzione”.

Feel The World accompagnerà le agenzie del network alla scoperta delle destinazioni più di tendenza della programmazione dei tour operator partner, con un calendario di viaggi che si svilupperà tra gennaio e novembre 2026. Gli agenti avranno l’opportunità di conoscere in modo diretto i plus delle mete, le esperienze distintive e le peculiarità grazie anche a un accompagnamento qualificato garantito per tutta la durata del programma da rappresentanti dei tour operator partner organizzatori e del network.

Accompagnatori presenti anche per Feel The Sea, il cui scopo è valorizzare il mondo delle crociere guardandolo da una prospettiva diversa, più immersiva ed esperienziale. Il programma, attivo tra gennaio e aprile 2026, si avvale della collaborazione con Costa Crociere e consente alle agenzie Welcome e Geo di approfondire le evoluzioni del prodotto crocieristico e di viverne in prima persona le unicità, sia a bordo, sia a terra.