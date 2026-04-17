Per migliorare il flusso dei visitatori e garantire la sicurezza della visita alla Tour Eiffel a Parigi, a partire dal 29 settembre 2026 non sarà più autorizzata la vendita di biglietti in biglietteria per i gruppi, sia per gli ascensori che per le scale.

I gruppi gestiti da professionisti non potranno più acquistare i biglietti presso la biglietteria. I professionisti del turismo devono prenotare i biglietti esclusivamente tramite il sito web ticketpro.toureiffel.paris.

A partire dal 29 settembre prossimo, quindi, qualsiasi gruppo di più di nove persone, compresa la guida, dovrà acquistare i biglietti online, indipendentemente dalla modalità di accesso scelta. È severamente vietato suddividere i gruppi presso la biglietteria, fanno sapere dalla società di gestione S.E.T.E. (Société d’Exploitation de la Tour Eiffel). Una guida può accompagnare solo un gruppo di massimo otto visitatori alla volta, per una fascia oraria di 30 minuti.

Piattaforma web dedicata ai professionisti

I professionisti del turismo che desiderano prenotare visite di gruppo devono utilizzare esclusivamente la piattaforma dedicata ticketpro.toureiffel.paris e presentare una richiesta di contratto. L'elaborazione di queste richieste richiede circa due mesi, pertanto le aziende interessate sono invitate ad avviare le procedure a partire dal 4 maggio 2026.

I biglietti per le visite a partire dal 29 settembre 2026 saranno disponibili per la vendita online a partire dal 2 luglio 2026. Inoltre, qualsiasi visita guidata o accompagnata è obbligatoria almeno fino al secondo piano.

La società di gestione ribadisce, inoltre, che l'acquisto in biglietteria rimane strettamente per uso immediato ed è soggetto alle condizioni operative vigenti; pertanto, è severamente vietata qualsiasi rivendita anticipata dei biglietti, indipendentemente dal mezzo.