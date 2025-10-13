Traghettilines chiude un 2025 confermando la sua posizione sul mercato

Il 2025 segna un anno di conferme per Traghettilines, che rafforza la propria posizione di riferimento nel comparto dei trasporti marittimi digitali grazie a una serie di riconoscimenti che ne attestano qualità del servizio e attenzione al cliente. Oggi la piattaforma consente di confrontare in tempo reale tariffe e orari di oltre 80 compagnie di navigazione, semplificando il processo di acquisto e rendendo più trasparente l’offerta del mercato.

La piattaforma è stata inserita tra i ‘Top 100 e-commerce italiani preferiti dagli utenti’, secondo la classifica di Casaleggio e Associati, posizionandosi all’80° posto complessivo e al 16° nella categoria Travel. Un risultato che colloca Traghettilines tra i principali operatori del turismo online, accanto a brand internazionali come Ryanair, Costa Crociere e Flixbus, confermando la crescita del canale digitale nel comparto dei trasporti turistici.

Ulteriore segnale della rilevanza acquisita dal gruppo arriva dai GNV Awards 2025, dove Prenotazioni 24, società proprietaria del marchio, ha ricevuto il premio ‘Top of The Tops – Best Travel Agency’ nel corso della cerimonia tenutasi a Valencia lo scorso 28 settembre.

Traghettilines, infine, ha inoltre conquistato il primo posto assoluto nella categoria ‘Trasporti Marittimi – Navi e Traghetti’ della classifica Italy’s Best Customer Service 2025/2026, redatta da L’Economia del Corriere della Sera e Statista. È il terzo anno consecutivo che l’azienda viene premiata per la qualità del servizio clienti, ma per la prima volta raggiunge la vetta della propria categoria.

L’indagine, condotta su oltre 15mila consumatori italiani, valuta le imprese in cinque ambiti fondamentali: orientamento al cliente, competenza professionale, qualità della comunicazione, varietà delle soluzioni e disponibilità del servizio. Traghettilines ha ottenuto il punteggio più elevato in quattro di queste cinque aree, evidenziando la solidità del proprio modello di relazione con il pubblico e la capacità di mantenere elevati standard di assistenza.