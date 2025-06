Tempo di bilanci in casa di Traghettilines, che al giro di boa dei primi sei mesi del 2025 analizza trend e risultati. In questa prima metà dell’anno infatti, il sito di prenotazione traghetti ha registrati un’evoluzione significativa nel comportamento di acquisto: diminuisce l’advance booking, mentre cresce l’orientamento verso una logica più last minute.

Un trend comprensibile alla luce dell’incertezza degli scenari macroeconomici e politici, combinati alla crescente diffusione di abitudini di viaggio più flessibili.

Tra le destinazioni più performanti, Traghettilines segnala con soddisfazione l’Albania, che continua la sua ascesa come meta emergente. Ottimi risultati anche per Sardegna, Grecia e isola d’Elba, che si confermano amatissime sia dal pubblico italiano che da quello internazionale.

La Sicilia si mantiene su buoni livelli, in continuità con le performance dello scorso anno, mentre la Corsica mostra una leggera flessione, probabilmente legata a un pricing mediamente più elevato rispetto al 2024 e a una sensibile riduzione di offerta.

Nel complesso, i prezzi risultano mediamente più elevati dello scorso anno, fatta eccezione per alcune isole minori, nonostante le pressioni esterne legate all’aumento dei costi del carburante e agli adeguamenti normativi in ambito ambientale.

Sotto questo profilo, le compagnie stanno lavorando per contenere eventuali rincari, puntando su maggiore efficienza operativa e sull’innovazione della flotta, che consente di ottimizzare i consumi e migliorare l’impatto ambientale.

Dal canto suo, Traghettilines continua a investire in qualità. L’ultima notizia riguarda il primo posto assoluto nella categoria ‘Trasporti Marittimi – Navi e Traghetti’ ottenuto nell’ambito della classifica Italy’s Best Customer Service 2025/2026 realizzata dal Corriere della Sera in collaborazione con Statista. Traghettilines entra in classifica per il terzo anno consecutivo e, per la prima volta, raggiunge il primo posto assoluto nella sua categoria, a conferma di una crescita continua nella qualità del servizio offerto.

“Essere riconosciuti dai consumatori come il miglior servizio nel settore marittimo è un risultato che ci riempie di orgoglio. Questo premio è il frutto di un lavoro di squadra e di un impegno quotidiano per offrire non solo una piattaforma efficiente, ma un supporto umano personalizzato, chiaro e professionale in ogni fase del viaggio. Allo stesso tempo, rappresenta uno stimolo per migliorarci continuamente e offrire un’esperienza sempre più semplice, accessibile e soddisfacente per chi sceglie di prenotare con noi” ha commentato Silvia Cioni, general manager di Traghettilines.