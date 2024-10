Innovazione, formazione e digitalizzazione. È questo il mantra con cui Luigi Porro, fondatore e ceo di Travel Expert, racconta il presente e il futuro dell’azienda. “Stoviaggio ha avuto un incremento straordinario - commenta -. Grazie all’esperienza acquisita nei primi due anni adesso i personal travel expert e i creator digitali hanno trovato un equilibrio”.

Bene anche il progetto incentive, un segmento che - come sottolinea Porro -, serve a essere attrattivi nei confronti delle aziende grazie a una serie di servizi come la gestione delle trasferte, gli eventi, la comunicazione e i team building. “Parallelamente continua il lavoro nel mercato dei viaggi-studio - aggiunge -. Oggi interessano sempre più una nuova fascia d’utenza e si sviluppano programmi in destinazioni come India, Cina e Giappone per esperienze in cui i corsi di lingua sono inseriti in un contesto di attività che promuovono l’interazione con modelli culturali alternativi”.

In ultimo, Travel Expert mette l’accento sul training dei propri pta e lo fa attraverso un master in Lead Management, in partnership con Marketing Digital Mind, e un corso one-to-one.

“Il nostro è un adv multicanale home based che ha peculiarità diverse dal classico adv - conclude Porro -. Per tale motivo, il percorso è costruito ad hoc sulle loro necessità. La prima edizione è partita a settembre e l’obiettivo è arrivare a metà novembre con i primi 15 diplomati accompagnandoli poi per i 12 mesi successivi”.