Travel Expert rafforza il team per le sfide 2026

Travel Expert investe sul capitale umano, con l’inserimento di due risorse nel team dell’headquarter milanese, per fornire un supporto ancora più qualificato e puntuale alla rete di consulenti di viaggio arrivata a quota 100 agenti, nell’ottica di ulteriori progetti di sviluppo.

Il primo ingresso è un ritorno: si tratta di Sara Berra, che rientra in Travel Expert in qualità di Responsabile Ufficio Gestione e Sviluppo Rete, dopo aver già contribuito allo sviluppo dell’azienda nel medesimo reparto dal 2017 al 2022.

Novità anche con l’ingresso di Nadia Boiocchi nel reparto amministrativo di Travel Expert. Boiocchi conosce profondamente le dinamiche del settore, complice un’esperienza ventennale in agenzie di viaggi milanesi appartenenti a primari network: ha operato in autonomia su gran parte delle attività di front-office, maturando piena dimestichezza con i principali software gestionali e le piattaforme operative e contabili in uso nelle aziende turistiche.

“Abbiamo obiettivi ambiziosi per il 2026, che ci vedrà crescere sia nel nostro core business, sia nell’ambito di altri progetti di sviluppo attualmente in cantiere – dice Luigi Porro, ceo e founder Travel Expert -. In questo percorso, i due inserimenti sono funzionali al rafforzamento del supporto strategico a una rete di consulenti destinata ad ampliarsi e al sostegno delle iniziative di crescita dell’azienda, in coerenza con una traiettoria strutturata e ambiziosa”.