“Con un mercato del turismo in continua evoluzione è essenziale per i nostri consulenti di viaggio restare aggiornati sulle ultime tendenze e sulle strategie digitali più innovative”. Queste le parole con cui Luigi Porro, founder e ceo di Travel Expert, presenta il nuovo programma formativo dedicato alla propria rete di 80 consulenti di viaggio.

Il piano è strutturato in due percorsi: un Master specializzato in Lead Management in partnership con l’agenzia di marketing Marketing Digital Mind, e un corso one to one, guidato da un coach specializzato anch’egli nel settore del marketing turistico.

Il Master

Il Master in Lead Management è un percorso intensivo che offre una formazione su strategie di marketing digitale, gestione delle principali piattaforme social, tecniche avanzate di acquisizione e gestione dei clienti, con un focus particolare sugli strumenti digitali che possono facilitare il lavoro quotidiano dei consulenti. I partecipanti al master avranno accesso a una serie di moduli formativi tenuti da esperti del settore e avranno l’opportunità di poter investire sulla propria formazione. La prima edizione è partita a metà settembre.

Nel coaching one to one, invece, ogni consulente avrà la possibilità di lavorare direttamente con un coach, ricevendo consigli pratici e strategie personalizzate in base alle proprie esigenze specifiche. Un approccio molto customizzato, che consente di approfondire tematiche di particolare interesse per il singolo consulente e di sviluppare competenze su misura.

“Travel Expert - sottolinea Porro - si impegna a supportare la propria rete di professionisti con strumenti formativi che non solo migliorano le loro competenze tecniche, ma anche la capacità di affrontare le sfide di un mercato globale in continua evoluzione”.