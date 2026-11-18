A quasi due anni dal debutto sul mercato italiano, Travel Experts Italy prosegue il proprio percorso di sviluppo, confermando la validità del suo modello imprenditoriale e pianificando un ulteriore ampliamento della sua rete di travel advisor. “Crediamo in un travel designer sempre più imprenditore della propria attività, capace di coniugare competenze, autonomia e visione commerciale”, afferma Alexander Creyf, Operation Manager Italy di Travel Experts.
“Il nostro modello - continua - valorizza l’indipendenza professionale, offrendo al tempo stesso il supporto e le opportunità di un network internazionale”.
I risultati presentati nel corso della Conference svoltasi in Belgio dal 12 al 14 novembre dimostrano il successo di questa formula sul mercato italiano. Sulla base del trend registrato al 31 ottobre 2026, le proiezioni indicano il raggiungimento dell’obiettivo di fatturato fissato a 10 milioni di euro per l’esercizio 2026, la cui chiusura è prevista al 31 dicembre.
In questa prospettiva di crescita si inserisce la strategia di ampliamento della rete di travel advisor. Travel Experts Italy cerca professionisti qualificati che desiderano sviluppare la propria attività in autonomia, beneficiando delle competenze, degli strumenti e delle opportunità commerciali del gruppo.
L’obiettivo è quello di consolidare ulteriormente la propria presenza sul mercato italiano e, al contempo, offrire nuove opportunità ai professionisti che scelgono di intraprendere un percorso imprenditoriale nel settore turistico.