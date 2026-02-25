Trenitalia: torna il potenziamento dei treni sulla Puglia

Si avvicina la stagione estiva e torna il potenziamento dei treni dalla Puglia per Roma e tra Bari e Napoli. Trenitalia ha infatti annunciato che, a partire dal prossimo mese di marzo, torneranno a circolare due treni frecce che collegheranno la Capitale e Lecce, e due treni Intercity dalla Campania sempre in direzione Sud.

In particolare, dal primo marzo ripartirà la Freccia Roma Termini-Lecce con fermate intermedie a Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Bari Centrale e Brindisi.

Sempre dal primo marzo, inoltre, ripartirà anche l'Intercity Bari Centrale-Napoli Centrale, che avrà come fermate intermedie Barletta, Foggia, Benevento, Caserta e Aversa.