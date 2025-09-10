In un’estate in cui il tema dei prezzi e della capacità di spesa è stato centrale, una ricerca Eurostat fornisce un ulteriore tassello di questo complesso puzzle.

Secondo la ricerca, nel 2024 ben un cittadino europeo su 4 non era in grado di permettersi una vacanza di una settimana. Ovviamente la distribuzione percentuale, come ricorda travelmole.com non è uguale in tutti i Paesi: nel Nord Europa il numero di famiglie che non poteva permettersi un viaggio è stato inferiore, mentre le difficoltà maggiori si sono concentrate nella parte meridionale e orientale del Continente.

Le cifre

Complessivamente, il 27% dei residenti nell’UE ha dichiarato di non avere i mezzi nemmeno per una breve vacanza. Nei paesi più popolosi dell’UE, come Francia, Germania, Paesi Bassi o Polonia, la percentuale era tuttavia inferiore alla media europea.

Tra i paesi con buone performance figurano i Paesi Bassi con il 13% di cittadini che non possono permettersi una settimana di relax e la Slovenia con il 14,4%, I Paesi scandivani nel loro complesso toccano il 15%.