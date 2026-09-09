Adriano Apicella si porta a casa un riconoscimento internazionale in questa interminabile estate 2026. United Airlines ha infatti premiato Welcome come miglior cliente italiano, spiegando poi che dal 2027 l’offerta Usa-Italia subirà un’altra impennata. Previste aperture di collegamenti verso gli scali italiani.

Per Apicella, che nell’occasione ha incontrato il ceo di United Scott Kirby, si tratta di “un premio importante per il nostro gruppo, a dimostrazione che la biglietteria aerea può ancora dare soddisfazioni”.

“United - continua - sta facendo un percorso di crescita molto forte sull’Italia soprattutto negli scali del Sud e noi siamo pronti a sostenere la compagnia. Stiamo parlando del più grande vettore al mondo, con 1.100 aeromobili. Continuo a sostenere da tempo che la vendita di biglietteria aerea ha ancora un futuro in Italia. C’è stata una flessione in questo 2026, a causa delle tensioni geopolitiche, ma a fine esercizio contiamo di superare ampiamente i 600 milioni di bsp. La domanda sulla direttrice Italia-Stati Uniti rimane forte, con maggior richiesta ovviamente da parte americana”.

Nel corso della premiazione Kirby ha spiegato che United “ha aggiunto voli verso quasi 60 nuove città internazionali nell’ultimo decennio”. Il ceo ha poi confermato che United continua ad essere convinta che un’intesa con American Airlines potrebbe mettere in piedi un vettore di altissimo livello, ma al momento in casa AA non vogliono prendere in considerazione l’offerta. Da valutare nel corso delle prossime stagioni se American riuscirà a mantenere la sua posizione, a fronte di offerte economiche sempre più allettanti. (r.v.)