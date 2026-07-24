Via libera all’acquisto di Atrápalo da parte di Ávoris

L’Antitrust spagnolo ha dato il semaforo verde per l’acquisizione di Atrápalo da parte di Ávoris.

Attraverso questa operazione, come precisa preferente.com,, Atrápalo entra a far parte di Dondear Viajes, società spagnola interamente controllata da Ávoris. Fino ad ora, la proprietà di Atrápalo era suddivisa tra diversi soggetti spagnoli, sia società che individuali: Funkymind, GVC Holding, Fast Ventures, Ignacio Sala Amat e 26 azionisti di minoranza.

Ora il 100% delle quote passerà alla società controllata dal colosso spagnolo.

Vicente Fenollar, ceo di Ávoris, ha sottolineato che “l’acquisizione di Atrápalo rappresenta un’operazione di enorme valore strategico per il nostro gruppo. Condividiamo una visione comune sull’evoluzione del turismo e sull’importanza che tecnologia, dati e personalizzazione avranno sull’esperienza del viaggiatore”.