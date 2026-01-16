Il business travel gode di ottima salute. Il comparto continua a crescere e l’ultima conferma giunge dal Business Travel Trend del Gruppo Uvet, l’indice realizzato in collaborazione con il Centro Studi Promotor sulla base dell’andamento dei viaggi d’affari in Italia.

Nell’intero 2025 il valore globale del business travel si è attestato a quota 122 punti, in aumento di 13 punti rispetto al 2024.

Il comparto ha registrato un incremento del numero di transazioni e della la spesa media, sia rispetto all’anno precedente, sia rispetto al 2023. Il primo indicatore si è attestato, infatti, a quota 114 (107 nel 2024, +7 punti), mentre il secondo a quota 107 (102 nel 2024, +5 punti).

“Questo andamento - rimarca il Gruppo Uvet - sottolinea l’importanza di un settore strategico per il nostro Paese, un settore che funge da cartina di tornasole per l’andamento dell’economia italiana. In questo senso il trend positivo rilevato negli ultimi due anni lascia ben sperare anche per il 2026. In ogni caso i dati relativi a gennaio, che saranno diffusi all’inizio di febbraio, diranno se ci sarà continuità rispetto a quanto rilevato dal BTT sinora”.

I numeri di dicembre

Particolarmente forte la performance messa a segno dal comparto nell’ultimo mese del 2025. A dicembre il travel value ha raggiunto 126 punti, in aumento di 27 unità rispetto al dato registrato a novembre (99).

In crescita su base mensile anche il numero di transazioni, a quota 119 (95 a novembre); e la spesa media, a quota 107 (104 a novembre).

A crescere tutti i comparti, dal trasporto aereo all’hospitality, per arrivare ai servizi di noleggio.