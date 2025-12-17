Gruppo Uvet: in calo gli indicatori del business travel a novembre

Il rallentamento c’è, anche se non pregiudica l’andamento positivo registrato nei primi undici mesi dell’anno nel confronto col 2023. Si parla di business travel e a farlo è il Gruppo Uvet, che comunicando i dati di novembre del suo Business Travel Trend parla di travel value, spesa media e transazioni inferiori a quanto registrato a ottobre.

Restano tuttavia positive le previsioni per la chiusura dell’intero 2025, sempre nel confronto con il 2023. Se si confrontano i dati del 2025 con quelli del 2024, invece, emerge una maggiore incertezza. A una spesa media maggiore, infatti, corrispondono minori transazioni e un travel value sullo stesso livello.

Il valore globale dei viaggi (travel value) ha mostrato variazioni positive, facendo registrare nel periodo gennaio-novembre un dato pari a 104, ovvero quattro punti in più rispetto al 2023. Il dato dei primi undici mesi del 2025 si conferma sullo stesso livello di quello del 2024. Se si considera però solo il dato di novembre il valore è pari a 99, in calo rispetto a ottobre (115).

Il numero di transazioni da gennaio a novembre 2025 ha fatto registrare un valore di 99, quindi sostanzialmente sugli stessi livelli del 2023, ma in calo rispetto a quello registrato nei primi undici mesi del 2024, che è stato di 103. A novembre si è registrato un valore di 95, in calo rispetto al 104 di ottobre. Inaumentorispetto aal 2023 e al 2024 è la spesa media, ma anche in questo caso il dato di novembre è in calo di 6 punti rispetto al dato di ottobre.