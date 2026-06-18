Viaggi d’affari in Italia, a maggio performance in calo per le tensioni geopolitiche

Le tensioni geopolitiche e l’incertezza macroeconomica hanno condizionato le performance dei viaggi d’affari nel mese di maggio. Lo conferma il Business Travel Trend (BTT), indice mensile sui dati del bt in Italia realizzato da Uvet con il Centro Studi Promotor.

Il Valore Globale per il mese di maggio si è attestato a quota 97, mostrando un calo rispetto ad aprile (137), quando le tensioni legate al conflitto in Iran sembravano non aver rallentato la crescita del settore.

In calo rispetto ad aprile anche il Numero di Transazioni, che si è attestato su un valore BTT di 90.

La Spesa Media Complessiva ha fatto registrare, invece, un BTT pari a 108, due punti in più rispetto al valore di aprile (106).

I primi cinque mesi

Tuttavia, i dati relativi ai primi cinque mesi del 2026 del business travel in Italia hanno evidenziato una crescita rispetto allo stesso periodo del 2025.

Sono migliorati infatti sia il valore del Numero di Transazioni (da 102 a 105) che della Spesa Media (da 106 a 108), con il combinato di questi due fattori che ha prodotto un Valore Globale pari a 114, in crescita rispetto al 108 del 2025.