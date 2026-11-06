Gli allarmi che hanno messo in allerta il trasporto aereo europeo negli ultimi giorni riportano al centro del dibattito turistico il tema della sicurezza e della gestione del rischio. La sensibilità è alta, sia da parte della domanda che da parte degli operatori e dei fornitori di servizi assicurativi, che ormai da mesi si stanno attrezzando per fornire soluzioni in grado di tutelare aziende e clienti finali nelle avversità.

A partire dal rischio di guerra, che comincia a essere riconosciuto e incluso fra i parametri delle assicurazioni di viaggio. Un segno dei tempi, poiché, al di là della situazione geopolitica odierna, l’affermarsi di una tecnologia altamente predittiva quale l’IA consente oggi una rapidità di risposta alle emergenze sino a poco tempo fa ancora impensabile.

Le maggiori compagnie assicurative ne sono ormai pienamente consapevoli, a fronte di una prima parte dell’anno che ha fatto da banco di prova per testare nuove risposte. “Cancellazioni, riprogrammazioni, scioperi e fattori esterni hanno pesato non poco sull’operatività - spiega a TTG Italia Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T -. In un contesto già condizionato dalla crisi del Golfo che, a fasi alterne, ha riacceso i timori di nuove ripercussioni sul traffico: dallo spettro della carenza di carburante alle chiusure degli spazi di volo. Uno scenario a cui I4T ha risposto con prontezza, presentando già a inizio estate la polizza I4Move, che rimborsa i costi di annullamento o modifica del viaggio in seguito alla cancellazione di qualsiasi mezzo di trasporto prenotato, indipendentemente dal motivo della cancellazione. Rispetto ad altri prodotti sul mercato, I4Move si è rivelata da subito un vero e proprio asset strategico per le agenzie di viaggi: non esclude il rischio guerra, si può emettere fino a 24 ore prima della partenza, non dev’essere acquistata contestualmente ad altre coperture e, ultimo ma non meno importante, prevede la possibilità di riconoscere l’agenzia come beneficiaria del rimborso, al posto del cliente”.

Più consapevolezza

Rispetto al passato I4T registra ora una maggiore consapevolezza nella scelta delle coperture: le agenzie mostrano di conoscere meglio i prodotti e riescono, quindi, a utilizzarli in modo sempre più mirato. Anche per questo motivo la compagnia ha scelto di lanciare nel corso dell’edizione 2026 di TTG Travel Experience il proprio assistente di intelligenza artificiale, progettato per affiancare le agenzie partner nella fase di ricerca e selezione del prodotto: AI4T. Un nuovo “membro dell’organico”, in grado di dialogare direttamente con gli agenti di viaggio, restituendo in tempo reale e in qualsiasi momento risposte puntuali su coperture, massimali, esclusioni e condizioni.

Si cerca flessibilità

“L’attuale scenario geopolitico ha rafforzato la richiesta di maggiore sicurezza e flessibilità nella pianificazione delle vacanze - riconoscono anche in Axa Partners Italia - e, in questo contesto, la polizza viaggio è sempre più considerata parte integrante dell’esperienza turistica, non un semplice accessorio. Parallelamente, stiamo osservando un graduale ritorno d’interesse verso le destinazioni a lungo raggio, accompagnato però da una maggiore consapevolezza dei rischi e dalla ricerca di coperture complete. Prodotti come la nostra soluzione Tripy 360 sono particolarmente richiesti proprio perché offrono una copertura integrata. Attraverso la piattaforma Tripy.net di Axa Partners Italia, inoltre, le agenzie di viaggi possono mettere a disposizione dei loro clienti servizi e informazioni utili, mentre la nostra centrale operativa attiva 24 ore su 24 rappresenta un punto di riferimento in caso di emergenza”.

Prodotti più semplici

Per Axa Partners Italia la prima esigenza consiste nell’offrire prodotti sempre più semplici da comprendere e acquistare, con la possibilità di aggiungere garanzie specifiche in base al tipo di viaggio: pacchetti dedicati alle coperture per i viaggi studio, ad esempio, ma anche alle soluzioni annuali multiviaggio per chi si sposta frequentemente per lavoro o per piacere. Non esiste più, infatti, un unico profilo di viaggiatore.

“Le formule multirischio MBA, cioè quelle comprendenti coperture medico-bagaglio e annullamento, - conferma anche Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale Spencer & Carter - hanno rappresentato quest’estate il 70% circa delle richieste, prevalendo nettamente sulle soluzioni limitate alle sole garanzie medico-bagaglio. Un ruolo decisivo, però, è stato svolto dall’ampliamento della garanzia di annullamento ‘per qualsiasi causa’: una soluzione che ha contribuito a rassicurare il cliente in uno scenario ancora caratterizzato da elementi di incertezza e, allo stesso tempo, ha fornito alle agenzie di viaggi un valido supporto alla vendita. Le richieste hanno interessato trasversalmente tutte le destinazioni, con l’Europa al primo posto, seguita dall’Italia e dagli Usa e, più in generale, dalle destinazioni di lungo raggio”.

Sul fronte prodotto, attraverso Clikki Plus, il broker ha perciò introdotto la possibilità di annullare il viaggio per qualsiasi causa fino a dieci giorni prima della partenza, senza necessità di presentare documentazione giustificativa ed estendendo la copertura durante il viaggio sino a 45 giorni. A breve, inoltre, la stessa polizza potrebbe essere estesa da individuale a polizza di gruppo.

Con annullamento Easy, invece, è stata sviluppata una copertura dedicata esclusivamente alla biglietteria aerea. Un impatto sempre più rilevante, poi, viene esercitato dall’intelligenza artificiale integrata alla piattaforma Clikki: attraverso pochi input, il sistema individua in tempo reale le soluzioni più adatte, facilitando il confronto tra massimali e caratteristiche delle polizze. L’IA supporta anche gli operatori nella gestione dei sinistri. La maggior efficienza e capacità di survey ha infine portato al recente miglioramento delle polizze Clikki con garanzia di annullamento, introducendo uno scoperto unico del 10% e rendendo più semplici le condizioni e la gestione dei sinistri, senza alcun aumento del premio.

Immediatezza. Flessibilità. Adattamento a ogni eventualità. Le compagnie assicurative sono definitivamente entrate nell’era della Readiness.