Proseguono gli appuntamenti di ‘Meet for Travel’, il format ideato da Welcome Travel Group per favorire il confronto diretto tra le agenzie del network e i partner commerciali.

Il calendario primaverile introduce nuove località, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la copertura territoriale. Quattro gli appuntamenti in programma: 11 maggio a Palermo; 14 maggio a Roma; 19 maggio a Modena e 17 giugno a Treviso.

Per ogni tappa è prevista la partecipazione di circa 60-80 agenti. L’obiettivo degli incontri è favorire una collaborazione concreta e operativa, lasciando spazio ai fornitori - vettori aerei e ferroviari, enti del turismo, catene alberghiere e realtà dei servizi ancillari - per presentare soluzioni, novità e opportunità direttamente agli adv.

“In un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione, che sta influenzando in modo significativo il settore dei viaggi, iniziative come ‘Meet for Trave’ diventano ancora più strategiche - afferma Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group –. Rafforzare il dialogo diretto tra il network e i partner significa mettere le nostre agenzie nelle condizioni di affrontare con maggiore efficacia le sfide del mercato, rispondendo in modo tempestivo alle nuove esigenze del viaggiatore e valorizzando la qualità della relazione e il presidio del territorio”.

Fulcro del format ‘Meet for Travel’ è l’Expo preserale, momento in cui ogni partner ha l’opportunità di confrontarsi in modo diretto e strutturato con tutti gli agenti presenti, rispondendo puntualmente alle loro richieste; e a cui partecipano anche Alpitour World e Costa Crociere. A seguire, un momento a platea a cura dei main partner dell’evento, per un breve approfondimento su tematiche di particolare interesse.